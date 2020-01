Zocken vor Riesenkulisse: Viele begeisterte Zuschauer beim 2. NFV-E-Football-Cup in der Swiss Life Hall

Eingerahmt von der Rundumbande und den beeindruckenden Tribünen laufen beim 2. NFV-E-Football-Cup nicht nur die Controller, sondern auch die Teams richtig heiß. Nicht zu stoppen war dabei das Duo der SG Wehrstedt/Salzdetfurth. Niko Jurkschat und Luca Schulze sind die neuen Champions an der Konsole. Im Endspiel setzten sie sich gegen Arsen Orzjan und Sören Gerdes vom SV Bruchhausen-Vilsen souverän mit 4:0 durch.

192 Gamer, 96 Duos, 48 Bildschirme, 24 Konsolen: Es war richtig voll auf dem Kunstrasen in der Swiss-Life-Hall. Wo tags zuvor die Bezirksligakicker des TuS Davenstedt sensationell den Titel des SPORT BUZZER Masters 2020 präsentiert von TOTO - der Fußballwette von LOTTO feierten, kämpfen nun fast 200 Spieler um Niedersachsens Krone im virtuellen Fußball.

NFV-Präsident Günter Distelrath zufrieden

Über den gesamten Tag wurde es immer wieder laut in der Halle - bei über 20 Spielen gleichzeitig kein Wunder. Gezockt wurde Fifa auf der Playstation 4 im Modus „Zwei gegen zwei“ – erst in der Vorrunde mit jeweils vier Teams pro Gruppe, dann in der K.-O.-Phase. Ein ganz besonderes Highlight: Die 5x3 Meter große Leinwand, auf der ebenfalls Spiele übertragen wurden. HSV schlägt Real Madrid? Kein Problem, denn alle Mannschaften hatten die gleiche Bewertung.

Für den Niedersächsischen Fußballverband war die Landesmeisterschaft ein Experiment. Lange blieb im Vorfeld unklar, wie diese Veranstaltung angenommen werden würde. Große Halle, großer Rahmen, aber auch großes Interesse? Günter Distelrath, der Präsident des Verbandes, schaut zufrieden durchs Rund. „Die Stimmung ist gut, es sind reichlich Besucher da. Das hat sich gelohnt“, sagt er. Der Fußballboss selbst überlässt den Controller lieber den anderen. Seine Vision ist klar: „E-Football ist in der Jugend ein großes Thema, das wollen wir nicht an uns vorbeiziehen lassen. Darum sind solche Veranstaltungen auch genau die Möglichkeit, den digitalen Fußballern eine Plattform im Verein zu bieten.“