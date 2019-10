Zoff droht! Bayern-Trainer Kovac und Deschamps uneins wegen Lucas Hernandez

Vor den anstehenden Länderspielen droht Zoff zwischen dem FC Bayern und dem französischen Fußballverband. Grund: Der mögliche Einsatz von Nationalspieler Lucas Hernandez. Während Niko Kovac beim 7:2 in der Champions League bei Tottenham Hotspur auf den am Knie verletzten Weltmeister verzichtet hatte und ihn auch nicht in den Kader für das Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag bei der TSG Hoffenheim berief, will sein Trainerkollege Didier Deschamps bei der "Equipe Tricolore" auf den Abwehrspieler setzen - gegen den Wunsch der Bayern.