Zoff in Polen: Nationaltrainer Paulo Sousa will zurücktreten - Präsident verweigert Freigabe

Verlieren Robert Lewandowski und Co. in Kürze ihren Coach? Der ehemalige portugiesische Fußballstar Paulo Sousa will seine Funktion als Cheftrainer der polnischen Nationalmannschaft aufgeben. Der Präsident des polnischen Fußballverbandes PZPN, Cezary Kulesza, bestätigte am Sonntag auf Twitter Berichte brasilianischer und portugiesischer Medien. "Paulo Sousa hat mich heute darüber informiert, dass er seinen Vertrag mit dem Verband in gegenseitigem Einvernehmen auflösen möchte." Sousa habe ein anderes Arbeitsangebot erhalten. ABER: Der polnische Fußballverband wolle dies nicht akzeptieren, erklärte Kulesza.

