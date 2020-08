Zoff zwischen Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel bei PSG-Finaleinzug: "Wollte Spieler schützen"

Diskussionen an der Seitenlinie mitten in der zweiten Halbzeit: Paris -Trainer Thomas Tuchel und Leipzig -Coach Julian Nagelsmann sind im Halbfinale der Champions League zwischen ihren Klubs PSG und RB ( 3:0 ) verbal aneinander geraten. Der Grund: Zu viele Fouls der Leipziger. Das verriet Nagelsmann Abpfiff bei Sky. "Wir waren häufig zu spät. Er hat sich beschwert, weil er seine Spieler schützen wollte" , erklärte der 33-Jährige.

Tatsächlich foulte die Nagelsmann-Elf den Gegner aus Frankreich im Spielverlauf über 20 Mal - und hielt sich auch beim Stand von 0:3 aus Leipziger Sicht im Hinblick auf die Zweikampfhärte nicht zurück. Der Leipzig-Trainer entschuldigte sich dafür nach dem Spiel. "Wir haben viel gefoult. Es war nicht geplant", meinte Nagelsmann, der den Frust seines deutschen Gegenübers verstehen konnte. "Da kann man auch mal was rüber sagen", nahm der RB-Coach Tuchel in Schutz.

Tuchel, der sich mit Paris erstmals für das Finale der Königsklasse qualifiziert hat, hielt sich etwas bedeckter und bestätigte die vielen Fouls der Leipziger als Grund für seine Wut: "Darüber ging es zwischen mir und Julian", sagte der Ex-BVB-Coach, sprach allerdings auch noch über einen anderen Zwist. So soll sich der Athletik-Trainer der Roten Bullen nicht korrekt verhalten haben. "Das kläre ich nicht auf. Das geht so nicht. Da habe ich meine Meinung gesagt", zeigte sich der Deutsche verärgert. Über Details wollte Tuchel allerdings nicht sprechen. So habe sich im Wortduell mit Nagelsmann "ein Dritter eingemischt. Das hat mir nicht gefallen".