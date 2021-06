"Nicht alles harmonisch": Wie der Zoff zwischen Giroud und Mbappé den DFB-Gegner Frankreich belastet

Als Weltmeister zählt Frankreich bei dieser EM zu den Top-Favoriten auf den Titel. Doch vor dem Auftakt gegen Deutschland am Dienstag (21 Uhr, So könnt ihr es sehen!) herrscht bei der Équipe Tricolore nicht nur Harmonie - die beiden Offensivspieler Olivier Giroud und Kylian Mbappé trugen einen öffentlichen Streit aus, der Unruhe in das Lager der französischen Auswahl brachte. Was das für die Partie gegen das DFB-Team bedeutet, analysiert Reporter Frank Hellmann im Video.

