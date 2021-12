Zoff, Siegesserie, Trennung: Glasner und der Abschied des Jahres beim VfL Wolfsburg

Es war Mitte September, kurz nach dem ersten Champions-League-Spiel des VfL in Lille (0:0), als Oliver Glasner im Vorfeld des Fußball-Bundesliga-Spiels seines neuen Klubs Eintracht Frankfurt bei seinem Ex-Klub Wolfsburg in der Pressekonferenz gefragt wurde, ob er eine Glückwunsch-SMS an VfL-Manager Jörg Schmadtke geschickt habe. „Sie haben ja nicht gewonnen“, begründete Glasner und setzte sein smartes Lächeln auf.

Anzeige

Glasner, ein kluger Kopf, wusste in dem Moment nur zu gut, dass diese Frage auch auf das Verhältnis zwischen ihm und Schmadtke zielte. Und das war trotz des großen Erfolgs mit ihm beim VfL kaputt gegangen – und so kam es im Sommer bei den Wolfsburgern zum Abschied des Jahres.