Differenzen mit Sportvorstand Salihamidzic? Bayern-Trainer Flick: "Da wird zu viel hineininterpretiert"

Die harmonische Zusammenarbeit zwischen Sportvorstand Hasan Salihamidzic (44) und Trainer Hansi Flick (55) beim FC Bayern München wurde zuletzt mehrfach in Frage gestellt. Vor allem in Transfer-Fragen soll es zwischen den beiden häufiger Uneinigkeit gegeben haben. Mögliche Spannungen mit Salihamidzic wies Flick nun aber erneut zurück. "Da wird zu viel hineininterpretiert. Es ist doch eine ganz normale Sache, dass der Sportvorstand und der Trainer mal ihre Meinungen über Spieler austauschen – immer zum Wohle des Vereins", sagte der Coach der Bild am Sonntag.

