Zoff mit Trainer Frank Lampard? Mittelfeld-Star Kanté forciert wohl Abschied beim FC Chelsea

Verliert der FC Chelsea einen Leistungsträger im zentralen Mittelfeld? Wie der französische Nachrichtensender Le Parisien berichtet, möchte Mittelfeldmotor N'Golo Kanté die Blues verlassen. Der Grund: Der 29-Jährige habe sich mit Trainer Frank Lampard überworfen, nachdem dieser ihm vor der Länderspielreise die Teilnahme an der Hochzeit eines Freundes verwehrt habe. Kanté musste demnach trotz der Bitte um eine Freigabe am Mannschaftstraining des Premier-League -Klubs teilnehmen.

Für Chelsea wäre ein Abgang des französischen Nationalspielers ein herber Verlust. Seit der 1,68m-große Mittelfeldmann 2016 für rund 35 Millionen Euro Ablöse von Ligakonkurrent Leicester City zu den Westlondonern wechselte, stand er in insgesamt 175 Pflichtspielen für den englischen Hauptstadtklub auf dem Platz und galt als absoluter Stammspieler - auch unter Lampard, der den Trainerposten bei Chelsea im Juli 2019 als Nachfolger von Maurizio Sarri übernommen hatte. Seitdem absolvierte Kanté 33 Pflichtspieleinsätze, stand auch in der noch jungen Premier-League-Saison in allen vier Partien in der Startformation.