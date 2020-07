Zoff um Jean-Kevin Augustin: Hätte RB Leipzig im Rechtsstreit die besseren Karten?

Zwischen RB Leipzig und Leeds United bahnt sich ein Rechtsstreit an. Der englische Zweitligist, der den Leihvertrag von Angreifer Jean-Kevin Augustin nicht über den 30. Juni hinaus verlängert hat, weigert sich die vereinbarte Kaufsumme in Höhe von 21 Millionen Euro zu bezahlen. Die würde nach einer Vereinbarung mit RB beim Aufstieg in die Premier League fällig werden. Die Saison in England ist nach der Corona-Pause noch nicht abgeschlossen. „Nach dem Rechtsprinzip der ergänzenden Vertragsauslegung fragt man sich, wie die Parteien den Vertrag gestaltet hätten, wenn sie den unvorhergesehen Umstand, in diesem Fall die Verlängerung der Saison in England, bei Vertragsschluss gekannt hätten“, erklärt Sportrechtler Rico Kauerhof auf SPORTBUZZER-Anfrage. „Die Auslegung ergibt eindeutig, dass Leeds den Spieler bei einem Aufstieg bezahlen muss. Das war bei Vertragsabschluss von beiden Parteien so gewollt.“ Maßgeblich sei die Abschlusstabelle, unabhängig vom Zeitpunkt, so Kauerhof.