Zorc bestätigt: BVB "bemüht um langfristige Lösung" mit Reyna – Bericht über Gehaltsverdoppelung

Das zieht natürlich auch neugierige Blicke an - etwa die von Real Madrid, das sich für den Sohn des früheren US-Nationalspielers Claudio Reyna nicht nur interessiert, sondern laut Marca sogar eine Verpflichtung anstrebt. Reyna ist nur nur bis zum Saisonende an den BVB gebunden. Sein Vertrag verlängert sich nach Kicker-Recherchen automatisch per Klausel an seinem 18. Geburtstag im November um zwei weitere Jahre. Sportdirektor Michael Zorc hat nun bestätigt, dass die Borussia es dabei nicht belassen will - und sich diesbezüglich in Gesprächen befindet. "Ja, es stimmt. Wir sind bemüht, mit Gio eine langfristige Lösung zu finden", wird der 58-Jährige von der Bild zitiert.

Reyna gehört neben Haaland, Jadon Sancho und Jude Bellingham zu den größten Talenten der Dortmunder Borussia, die gleichzeitig perspektivisch große Transfer-Erlöse in die Kassen spülen können. Das in England geborene Trio (die Väter von Haaland und Reyna spielten damals in der Premier League) soll zunächst aber die Dortmunder Lust auf Titel stillen. Auch deshalb will der BVB die Vertragsverlängerung mit Reyna zeitnah abschließen - nach Möglichkeit zu dessen Geburtstag am 13. November. Schon im Frühsommer hatte Zorc über "gute Gespräche" berichtet - eine Einigung gab es seither aber nicht.