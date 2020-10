Zu Gast beim Drittliga-Meister: Dynamo Dresden in München vor Herausforderung

Dresden. Fast zehn Jahre ist es her, dass Dynamo Dresden das letzte Mal ein Punktspiel gegen die Reserve des deutschen Rekordmeisters bestritt. Am 27. Februar 2011 gewann die Sportgemeinschaft unter Trainer Matthias Maucksch nach Toren von Maik Kegel und David Solga 2:1 in München und verließ drei Monate später unter Mauckschs Nachfolger Ralf Loose die 3. Liga. Gegen ein solches Ergebnis und eine ähnliche Fortsetzungsgeschichte hätten die Dynamo-Kicker in der Saison 2020/21 auch nichts einzuwenden, wenn sie am Freitag um 19 Uhr bei der U23 von Bayern München antreten.