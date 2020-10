Zu Gast bei Spitzenklub THW Kiel: Die Recken wollen heute den Meister ärgern

Ein weiterer Starspieler weniger – wird das dem THW Kiel viel ausmachen? Seit gestern Montagnachmittag steht definitiv fest: Sander Sagosen fällt am Dienstagabend gegen die Recken der TSV Hannover-Burgdorf aus. Der Norweger hat sich am Sonntag beim 36:30-Sieg gegen Erlangen einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen und fehlt dem Rekordmeister die nächsten drei Wochen.

„Natürlich ist Sagosen eine der Säulen des Kieler Spiels. Aber es ist genug Qualität im Kader, Ausfälle zu kompensieren“, weiß Recken-Sportchef Sven-Sören Chris­to­pher­sen. Sagosen ist nach Nikola Bilyk der zweite Rückraum-Rechtshänder, der ausfällt. Auch Torwart Niklas Landin (Meniskus-OP) ist raus. Als Reaktion auf den Landin-Ausfall reaktivierten die Kieler sogar den Ex-Flensburger Mattias Andersson. Zwei Jahre nach seinem Karriereende steht der 42-jährige Schwede im Training, als Berater auf der Bank und im Notfall auch für Einsätze auf dem Feld bereit.

Nur drei Recken-Siege gegen Kiel So oder so: Hannover fährt heute als Außenseiter in den hohen Norden. Die Statistik ist eindeutig: Von den bislang 24 Duellen verlor die TSV 20. Nur ein Spiel endete unentschieden, drei Partien konnten die Recken für sich entscheiden. Alle drei am Stück im Jahr 2017. Zuletzt gab es für Hannover aber wieder vier Pleiten in Folge. Dennoch zählt die TSV mittlerweile zu den etablierten Teams der Liga, die regelmäßig oben mitmischen. In der vergangenen Saison waren die Recken bis in den Winter lange THW-Konkurrent Nummer eins. Filip Jichas Respekt vor den Recken ist groß. „Hannover hat mit Morten Olsen einen Leistungsträger abgegeben, ist aber eine sehr gefährliche Mannschaft. Das haben sie letzte Saison immer wieder unter Beweis gestellt“, betont der THW-Trainer. Jicha blickt mit etwas Sorge auf seinen auf zwölf Profis dezimierten Kader und die heutige Partie in Kiel (19 Uhr). „Diese 48-Stunden-Spiele sind immer brutal. Das sind Lotteriespiele, man weiß nie, was man vom zweiten Spiel erwarten kann“, sagt er.

"Geben nicht kampflos auf" Hannover hatte mehr Erholungszeit, nach dem 26:25-Auftakterfolg am Donnerstag gegen Minden am Samstag sogar einen freien Tag. In dieser Woche wartet auf die Recken allerdings ebenfalls eine Doppelaufgabe. Donnerstag kommt Aufsteiger Coburg in die ZAG-Arena. Eigentlich das wichtigere Spiel, aber Christophersen stellt klar, dass der Fokus voll auf Kiel liegt. „Es sind zwei Punkte am Dienstagabend zu vergeben. Wir geben nicht kampflos auf.“ Spiele gegen Kiel sind Höhepunkte, gerade für die vielen jungen Spieler im Recken-Kader.