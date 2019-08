Zu Gast in Wiesbaden: Letzte Infos vor dem Spiel Hannover 96 gegen Wehen

Die Ausgangslage

Hannover 96 hat einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Aus zwei Liga-Spielen holte der Absteiger nur einen Punkt. Auch in der ersten Runde des DFB-Pokals lief es für das Team von Mirko Slomka alles andere als nach Plan und 96 ist mit einer 0:2-Niederlage beim Karlsruher SC ausgeschieden. Ähnlich ist auch die Gemütslage in Wiesbaden. Der Aufsteiger wartet nach zwei knappen Niederlagen in der Liga noch auf die ersten Punkte dieser Spielzeit. Im Pokal musste sich das Team von Rüdiger Rehm Bundesligist Köln im Elfmeterschießen geschlagen geben.

Die Statistik

Die Partie zwischen Hannover 96 und dem SV Wehen Wiesbaden feiert Premiere! Noch nie sind die beiden Teams in einem Pflichtspiel aufeinander getroffen.