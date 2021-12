Zu Hause nachgelegt: HC Elbflorenz bezwingt das Schlusslicht

Dresden. Nach den Auswärtssiegen in Bietigheim und bei den Rimpar Wölfen haben die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz zu Hause nachgelegt. Das Team von Trainer Rico Göde bezwang im „Geisterspiel“ den Tabellenletzten TuS Ferndorf mit 29:24 (13:10) und sicherte sich die nächsten wichtigen Punkte. Die Erfolge machen sich auch in der Tabelle bemerkbar, denn die Dresdner klettern mit dem insgesamt fünften Sieg nunmehr auf den siebenten Platz.

Dabei hielten die Gäste in den Anfangsminuten, als die Hausherren noch ein wenig Mühe hatten, ihren Rhythmus zu finden, gut mit. Doch als Mindaugas Dumcius dann das Tor zum 7:3 (13.) erzielte, war der Knoten beim HCE geplatzt. Aus einer sicheren Defensive und mit einem gut aufgelegten Max Mohs, der diesmal von Beginn an im Kasten stand, ließen die Dresdner den Gegner bis zur Pause maximal auf zwei Tore herankommen. Dabei hätte der Vorsprung sogar noch höher ausfallen können, doch einige Chancen vergaben die Göde-Männer. Aber zumindest Max Mohs erwies sich als treffsicher, zielte übers ganze Spielfeld ins leere gegnerische Gehäuse zum 13:8 (29.).

"Schritt weiter vorangekommen"

Auch nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Sachsen überlegen, vor allem René Zobel traf mehrfach aus dem Rückraum. Gäste-Coach Robert Andersson bemängelte später, dass seine Schützlinge zu viele Zweikämpfe verloren hatten in der zweiten Hälfte. Zwar kamen seine Schützlinge bis zur 51. Minute noch einmal auf zwei Tore (20:22) heran, doch die Dresdner bewiesen, dass sie sich inzwischen auch in der Schlussphase besser behaupten können. So nutzten sie Fehler der Gäste konsequent aus und am Ende wurde das Ergebnis dann sogar noch etwas deutlicher.