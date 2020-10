Zu hohe Infektionszahlen? Rhein-Derby zwischen 1. FC Köln und Gladbach womöglich wieder ohne Fans

Das rheinische Derby am Samstag (15.30 Uhr, Sky) zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach droht wieder zum Geisterspiel zu werden. Am Donnerstag lag der dafür entscheidende Wert der Corona-Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage bei 36,4 - und damit über der kritischen Marke von 35. "Wir würden uns wahnsinnig freuen, im Derby Zuschauer dabei zu haben", sagte FC-Sportchef Horst Heldt am Donnerstag.

Entscheidend dafür ist, ob der Wert am Tag vor dem Spiel - also am Freitag - unter 35 liegt. "Auch wenn wir ohne Zuschauer spielen sollten: Ein Derby ist ein Derby", betonte Heldt, der mit Köln schon das erste Geister-Derby der Bundesliga-Historie im März in Mönchengladbach (1:2) verloren hatte. Das Spiel damals war zum Beginn der Corona-Krise das erste Bundesliga-Spiel überhaupt ohne Zuschauer. "Derby-Brisanz hätten wir natürlich alle gerne", sagte Gladbachs Trainer Marco Rose. "Wir hätten gerne alle dabei, müssen aber alle Woche für Woche damit umgehen."