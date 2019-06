Zu spät losgeflogen: Jonathas verpasst 96-Trainingsauftakt unentschuldigt

Es gibt bessere erste Eindrücke... Beim Trainingsauftakt von Hannover 96 fehlte Stürmer Jonathas unentschuldigt. Der Grund: Der Brasilianer nahm einen zu späten Rückflug aus dem Heimaturlaub und landete am Montagabend erst in Amsterdam. "Das scheint immer ganz schwierig zu sein, das zu planen", meinte Trainer Mirko Slomka schmunzelnd.

Der Coach war allerdings vorgewarnt. Am Sonntagabend postete der 30-jährige Angreifer noch eine Story auf Instagram, in der er - offenbar noch in Brasilien - fröhlich auf dem Laufband joggte. Absehbar, dass es in 16 Stunden schwierig werden würde, es nach Hannover zu schaffen.