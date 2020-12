Zu starker Wind: Dynamo Dresden verzichtet auf 30.000 Luftballons

„Leider hat sich das Wetter am Dienstag mit zunehmend starkem Wind so entwickelt, dass wir uns nach einer internen Beratung am heutigen Nachmittag dazu entscheiden mussten, nahezu die gesamte Choreographie bis zum Anpfiff des Darmstadt-Spiels zurückzubauen, um einen reibungslosen Spielablauf am Abend gewährleisten zu können“, sagte Dynamos Interimsgeschäftsführer Enrico Kabus.