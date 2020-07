Zu teuer! Top-Torjäger Steinborn muss den 1. FC Lok Leipzig verlassen

Leipzig. In jedem zweiten Pflichtspiel traf Matthias Steinborn für den 1. FC Lok Leipzig. Der gebürtige Berliner erzielte 33 Treffer in 66 Partien, bereitete weitere neun Tore vor und avancierte in seinen zwei Jahren in Probstheida zum erfolgreichsten Angreifer im Team der Blau-Gelben. Nun muss er den Verein verlassen, finanziell kann sich Lok seinen Stürmerstar nicht mehr leisten. Trainer und Sportdirektor Almedin Civa teilte dies Steinborn persönlich mit, beide kennen sich noch aus gemeinsamen Babelsberger Zeiten. „Er hat angerufen und mir gesagt, dass sie es nicht schaffen. Ich kann es verstehen. Ich finde es überragend, dass er es mir persönlich mitgeteilt hat, das ist nicht selbstverständlich“, berichtet Steinborn dem SPORTBUZZER.