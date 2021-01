Zu viel Schnee: Dynamo Dresden gegen FC Bayern München II kurzfristig abgesagt

Dresden. Das Heimspiel von Dynamo Dresden am Freitagabend fällt aus. Das teilten die Schwarz-Gelben am Nachmittag mit. „Wir waren auf die Wetterlage vorbereitet, leider haben die anhaltenden Niederschläge die Rasenoberfläche im Rudolf-Harbig-Stadion aber komplett aufgeweicht, sodass ein reguläres Spiel unter diesen Bedingungen am heutigen Abend in Dresden nicht möglich gewesen wäre. Die Spielabsage durch den DFB war nach Beratung der Platzkommission die logische Konsequenz“, erklärte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Jürgen Wehlend. Anzeige

Bereits am Vormittag hatte in Dresden recht heftiger Schneefall eingesetzt. Was die Austragung der Drittliga-Partie gegen die "Bayern-Bubis" angeht, waren die Verantwortlichen der Sportgemeinschaft zu dem Zeitpunkt noch guter Dinge. "Es fallen gegenwärtig in Dresden dicke Schneeflocken vom Himmel: Die Rasenheizung arbeitet fleißig und die Oberflächentemperatur beläuft sich stetig auf 10 bis 12 Grad Celsius. Das Spiel gegen Bayern München II ist nach derzeitigem Stand also nicht in Gefahr", twitterte Dynamo Dresden mittags.

