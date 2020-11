"Brauchen zu viele Chancen": 96-Legende Schatzschneider nimmt Ducksch und Weydandt in die Pflicht

Wenn Zweitligaexperten wie Peter Neururer den Unterschied zwischen dem großen HSV in Hamburg und dem kleinen HSV aus Hannover erklären sollen, fällt nur ein Name: Simon Terodde. „Hätte 96 den Terodde im Team, würde 96 an der Tabellenspitze stehen und nicht der HSV“, glaubt Neururer.

