Zu viele Corona-Fälle: 1. FC Lok Leipzig muss Spiel gegen Chemnitz absagen

Leipzig. Die Partie des 1. FC Lok gegen den Chemnitzer FC ist abgesagt. Eine Infektionswelle hat die Probstheidaer voll erwischt. „Wegen einer ganzen Reihe an Corona-Fällen in den Reihen der Mannschaft stehen für das Regionalligaspiel am kommenden Sonntag gegen den Chemnitzer FC nicht ausreichend Spieler zur Verfügung“, teilte Lok am Dienstag auf der Vereins-Internetseite mit. Auf Antrag des Vereins habe der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) deshalb die Partie gegen Chemnitz abgesagt. Um weitere Infektionen zu verhindern, haben die Blau-Gelben auch das Mannschaftstraining bis einschließlich Freitag vorsorglich unterbrochen.

