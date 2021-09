Zugunsten der Flut-Opfer: Mainz 05 und der 1. FC Kaiserslautern bestreiten Benefizspiel – Partie live im Free-TV

Der FSV Mainz 05 und der 1. FC Kaiserslautern bestreiten am 9. Oktober in Koblenz ein Benefizspiel zugunsten der von der Flutkatastrophe betroffenen Sportvereine in Rheinland-Pfalz. Die Partie zwischen dem Bundesliga-Klub und dem Drittligisten von 14.00 Uhr an im Stadion Oberwerth stehe unter dem Motto "Gemeinsam für den Sport", teilten beide Klubs am Montagabend mit.

