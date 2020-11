Zukunft von Bundestrainer Löw gefährdet? Ex-DFB-Sportdirektor Dutt: "Nicht zu viel reininterpretieren"

Der ehemalige DFB-Sportdirektor Robin Dutt sieht Oliver Bierhoff als Schlüsselfigur in der weiter heiß diskutierten Bundestrainer-Frage. Zugleich bewertet der Verbands-Insider die jüngste Erklärung seines ehemaligen Arbeitgebers keinesfalls als Hinweis darauf, dass ein Rücktritt oder die Ablösung von Joachim Löw vorbereitet werden solle. "Dieser Wortlaut ist ein typischer DFB, in dem man auch nicht zu viel reininterpretieren darf", sagte Dutt im "NDR2-Bundesligashow-Podcast". Die DFB-Erklärung sei vor allem "eine Reaktion auf den Aufschrei" nach der 0:6-Blamage der deutschen Nationalmannschaft in Spanien gewesen.

Anzeige