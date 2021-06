Zukunft von Javi Martinez offenbar geklärt: Bayern-Star kündigt Wechsel zu Qatar SC an

Die Zukunft von Javi Martinez ist offenbar geklärt. Den Spanier zieht es wohl zum katarischen Klub Qatar SC. Der Verein veröffentlichte am Sonntag ein Video des Spaniers, in welchem er den Followern des Klubs Neuigkeiten ankündigt. " Hallo an alle meine Katar-Sportfans. Ich bin glücklich, euch mitteilen zu können, dass wir uns sehr bald sehen. Bleibt auf dem Laufenden ", erklärt Martinez kurz und knapp. Eine offizielle Bestätigung des Transfers sowie Informationen über weitere Modalitäten blieben zunächst aus.

Der Defensivspieler blickt auf eine erfolgreiche Ära beim FC Bayern zurück. In jedem seiner Münchner Jahre feierte er am Ende die deutsche Meisterschaft - insgesamt also neun Mal. Zudem holte Martinez mit dem FCB fünf Pokalsiege, zwei Siege bei der Klub-WM und zwei Champions-League-Triumphe. Dazu avancierte er zum "Mr. Supercup" mit seinem 2:1-Siegtreffer in der Verlängerung gegen den FC Sevilla. Die damalige Rekordablösesumme von 40 Millionen Euro überwiesen die Münchener im Sommer 2012 an Bilbao. Insgesamt absolvierte er 268 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister.