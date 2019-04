Zukunft geklärt: Maximilian Eggestein verlängert "langfristig" bei Werder Bremen

Nachdem Johannes Eggestein seinen Vertrag beim SV Werder Bremen bereits am Montag verlängert hatte, tat es ihm nun auch sein Bruder Maximilian gleich. Am Mittwoch gab der Verein den "langfristigen" Verbleib ihres Mittelfeld-Stars via Twitter bekannt. "Grün-Weißes Bekenntnis. Maxi bleibt beim SV Werder!", schrieb der Bundesligist. Zuletzt wurden immer wieder Gerüchte laut, dass Maximilian Eggestein bei Borussia Dortmund im Wort steht - seine Berater dementierten die Spekulationen allerdings.