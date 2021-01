Spiel gegen die eigene Zukunft? Darum passt Gladbach-Trainer Marco Rose zum BVB

Jürgen Klopp überstrahlt alles. Auch wenn er seit 2015 nicht mehr an der Seitenlinie von Borussia Dortmund steht, scheint sein Geist immer noch über dem Verein zu schweben. Viele Anhänger sehnen sich aktuell in die Zeiten zurück, in denen der Emotions-Vulkan regelmäßig ausbrach und beim BVB "Heavy-Metal-Fußball" zelebriert wurde. Das haben auch diverse Trainer spüren müssen, die es seitdem in Dortmund versucht haben. Thomas Tuchel, Peter Bosz, Peter Stöger - zuletzt Lucien Favre. Keiner war gut genug, keiner war Klopp genug für den BVB. Das machten auch Aussagen von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke immer wieder klar. Ab Sommer könnte nun ein Trainer beim BVB übernehmen, dem zumindest ähnliche Züge nachgesagt werden, wie der Kultfigur, die den FC Liverpool trainiert: Marco Rose gilt als heißer Kandidat. Ausgerechnet am Freitagabend trifft dieser mit seinem aktuellen Team Borussia Mönchengladbach auf die Dortmunder (20.30 Uhr/ZDF und DAZN). Anzeige

"Zwischen Marco und Jürgen gibt es schon gewisse Parallelen", sagte Gladbach-Spieler Jonas Hofmann kürzlich bei Sport1. Er kennt beide, begann seine Bundesliga-Karriere einst beim BVB unter Klopp und erlebt gerade unter Rose in Gladbach seine wohl erfolgreichste Zeit. "Beide können an der Seitenlinie sehr laut werden, sie coachen sehr aktiv, sind sehr emotional und haben beim Torjubel auch mal positive Ausraster drin. Sie ähneln sich auch in ihrer Trainingsart. Natürlich setzt jeder aber seine eigenen Duftmarken. Unterm Strich sind beide einfach sehr, sehr gute Trainer“, sagte Hofmann. In Dortmund dürfte man man ob dieser Aussage aufgehorcht haben, passt sie doch gut in die Planungen.

Mehr vom SPORTBUZZER

Schließlich gilt es fast als gesichert, dass Edin Terzic zwar bis zum Sommer die BVB-Mannschaft führen darf, danach aber ein neuer Trainer übernehmen wird. In Dortmund träumen sie dem Vernehmen nach von Rose, der in Gladbach ahnsehnlichen Fußball spielen lässt und unter dem die Borussia auch in der Champions League überwinterte. Und er hat etwas geschafft, wonach sie sich in Dortmund sehnen: Siege gegen den großen FC Bayern. Mehrfach - zuletzt vor zwei Wochen - hatte der Rekordmeister das Nachsehen gegen Gladbach. Rose hat dem Team seit seiner Übernahme vor gut eineinhalb Jahren eine eigene Handschrift verpasst, Spieler entwickelt, eine Spitzenmannschaft geformt. Wenngleich die Borussia vom Niederrhein in dieser Saison auch immer wieder Punkte durch späte Gegentore liegen ließ.

Rose-Fußball ähnelt BVB-Wunsch-Stil Nichtsdestotrotz: Der Rose-Fußball erinnert an den kloppschen. Stil Schnell, aggressiv, wach, dynamisch, offensiv - diese Adjektive beschreiben das Gladbacher Spiel unter Rose gut. So, wie man sich beim BVB die eigene Mannschaft vorstellt. Wundern tut dies kaum einen Beobachter, schließlich lernte Rose sein Trainer-Handwerk vorwiegend im Hause Red Bull. 2013 wurde er nach Salzburg geholt, entwickelte dort die Ausrichtung mit und arbeitete sich von der U16 zu den Profis hoch. Dort überzeugte er mit seiner Art, seiner Spielweise und seinem Denken so, dass Gladbach ihn 2019 als Nachfolger von Dieter Hecking in die Bundesliga holte. Er sollte die Mannschaft und die Spielweise auf links krempeln. Heute weiß man: mit Erfolg.

Deshalb hoffen sie am Niederrhein, dass Rose noch lange Trainer bleibt. "Hier ist für einen ambitionierten Trainer wie Marco Rose noch einiges zu tun, er kann sich bei uns voll ausleben. Ich würde es begrüßen, wenn wir langfristig mit Marco arbeiten könnten. Das entspricht unseren Prinzipien, die uns stark machen", sagte Vize-Präsident Rainer Bonhof der Rheinischen Post. Doch die andere Borussia aus dem Ruhrgebiet ist noch einmal eine Nummer größer, konstanter Champions-League-Teilnehmer, finanzkräftiger und vermeintlich eher in der Lage, einen Titel zu holen als Gladbach. Für Rose wäre der Schritt zum BVB also durchaus auch eine logische persönliche Weiterentwicklung. Und in Gladbach scheinen sie sich darauf vorzubreiten. Laut Bild hat Manager Max Eberl schon Kontakt zu Ajax-Trainer Erik ten Hag aufgenommen.