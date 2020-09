Arbeitsbedingungen und mangelnde Verantwortung: Fan-Projekt "Zukunft Profifußball" kritisiert Klubs

Die Arbeitsgruppen des Projekts "Zukunft Profifußball" haben bemängelt, dass der Fußball seiner vielzitierten Verantwortung viel zu selten gerecht wird. Dies geht aus einem weiteren Papier hervor, das über 50 Personen aus bundesweiten Fan-Organisationen am Montag veröffentlicht haben.

Initiiert hat das Projekt das Bündnis "Unsere Kurve". Seit der Corona-Krise fordern zahlreiche Organisationen der Anhänger einen Wertewandel im Profigeschäft. "Zukunft Profifußball" stellte seiner Mitteilung ein Zitat von Fritz Keller, dem Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) voran: "Der Fußball ist in unserer Gesellschaft fest verankert. Daraus erwächst für uns eine große Verantwortung."

Es sei an der Zeit, dass der Fußball sich dieser Verantwortung annehme. "Die Zeit der Ausreden muss endgültig vorbei sein. Worthülsen reichen nicht mehr aus. Vielmehr sind alle Akteure des Fußballs nun aufgerufen, den vollmundigen Worten auch Taten folgen zu lassen", forderte "Zukunft Profifußball" und lieferte eine detaillierte Analyse, was sich alles ändern müsse. Es fehle an Strukturen und Mindeststandards. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat eine Taskforce "Zukunft Profifußball" ins Leben gerufen, zu der auch Fan-Vertreter gehören.