Zukunft von Cristiano Ronaldo geklärt? Juventus-Trainer Massimiliano Allegri geht von Verbleib aus

Bleibt Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin oder geht er noch vor Saisonstart? Das war die große Frage in Italien vor dem Serie-A-Auftakt an diesem Wochenende. Nun schafft der Juve-Trainer Massimiliano Allegri Fakten. Der portugiesische Superstar Ronaldo will nach Aussagen seines Coaches weiter für Juventus Turin spielen. "Cristiano hat mir gesagt, dass er bleibt", sagte er auf einer Pressekonferenz am Samstag in Turin.

