Zukunftsfragen bei Hannover 96: Neue Verträge für Felipe, Prib und Bakalorz?

Mit Felipe eine Saison zu planen? Immer schwierig. Die Verletzungsgeschichte des dienstältesten 96-Profis passt kaum auf eine Zeitungsseite. Aber zu den Fakten gehört auch: Der 31-Jährige spielt ausgerechnet in der Katastrophenserie die stabilste Saison seiner 96-Zeit seit 2012. 16 Bundesliga-Einsätze, davon 13 in der Startelf – so oft spielte der Verteidiger in einer Serie bisher nie (45 Bundesliga-Einsätze, sechs Zweitligaeinsätze). In den letzten Wochen stabilisierte er endlich die Schießbude der Liga. Mit Felipe hielt 96 zweimal die Null, er war in Berlin (0:0) und beim 1:0 gegen Mainz bester Mann. Auch Verträge von Sorg und Bech laufen aus Aber ob 96 sich traut, schon wieder mit dem Brasilianer zu verlängern? Auch bei Marvin Bakalorz, Uffe Bech, Oliver Sorg und Edgar Prib stehen Gespräche an – auch ihre Verträge laufen aus. Bei Sorg ist die Zukunft noch unklar, Bech wird 96 ziemlich sicher verlassen.

Welche Verträge laufen im Sommer aus? Die Vertragslaufzeiten der Spieler von Hannover 96 Kevin Akpoguma (im Team seit 2019): Vertrag läuft am Saisonende aus (ausgeliehen) ©

Das Problem: Felipes Verletzungsanfälligkeit Der ewige Felipe. Nie war er so stark wie jetzt. Zwei wichtige Tore (2:2 in Leverkusen, 1:1 in Freiburg) erzielte er auch schon. Nebenbei stabilisiert Papa Felipe seinen jungen Nebenmann Waldemar Anton (22) in der Abwehr. Wenn nicht seine Verletzungen gewesen wären, käme 96 gar nicht daran vorbei, mit ihm den Vertrag zu verlängern.

Seine Vorgeschichte ist natürlich schwierig. Der frühere Manager Martin Bader musste viel Kritik einstecken für die Vertragsverlängerung im Januar 2016. Ziel war es, den Brasilianer nicht ablösefrei gehen zu lassen, mit dem Resultat, dass er gar nicht ging. Felipe half in der 2. Liga nur bedingt wegen Adduktorenproblemen, Prellungen und Bauchmuskelzerrungen. Bei der Aufstiegsparty in Sandhausen stand er aber hinten wieder sicher. 96 muss vor Vertragsverlängerungen einschätzen können: Wie stabil kann der Brasilianer bleiben?

Das Ergebnis unserer Umfrage: Diese Spieler sollen bei Hannover 96 bleiben Waldemar Anton: Darf bleiben: 84,2 Prozent; soll gehen: 15,8 Prozent. ©

Bleiben die Fan-Lieblinge Prib und Bakalorz? Leistungsbezogene Verträge nach Einsätzen ergeben bei Felipe ebenso Sinn wie bei Edgar Prib. Der Comeback-Held ist auch schon seit 2013 in Hannover. Sein Berater Björn Bezemer kümmert sich um eine Verlängerung. Die wahrscheinliche Variante bei Prib: 96 verlängert noch einmal, nachdem er vor einem Jahr schon als Verletzter einen neuen Vertrag bekam. Sein Grundgehalt dürfte reduziert werden in der 2. Liga, mit Prämien (Einsätze, Tore, Aufstieg) könnte er aber auch dort ordentlich verdienen.

Bleibt noch der Fan-Liebling Marvin Bakalorz (29). Der Kapitän war in der Aufstiegssaison wichtig und hat einen starken Draht zur Fanszene. Sportlich lief es in der Bundesliga für ihn nicht wie gewünscht, aber als Kopf in der Kabine ist er für die Mentalität der Truppe wichtig. „Baka als Steuermann – alles für den Neuanfang“ stand auf dem Plakat, das die Fans nach dem 1:0 gegen Mainz ausrollten: „Schön, wenn sich die Jungs da Gedanken machen. Man wird sehen ...“

