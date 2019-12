Seit fast 20 Jahren: Hannover 96 verliert nach Halbzeitführung in der 2. Liga nie

Viel investiert hat Hannover 96 im zweiten Durchgang gegen den FC St. Pauli nicht mehr, gereicht hat es zum Sieg letztlich dennoch. Auch weil die Gastgeber selbst ein Aufbäumen vermissen ließen. Für 96 bedeutete der knappe 1:0-Sieg am Millerntor nicht nur einen wertvollen Befreiungsschlag aus der Krise, sondern auch die Fortsetzung einer kuriosen Serie. Seit 19 Jahren und sechs Monaten gilt nun schon: Wenn die Roten in der 2. Bundesliga zur Pause führen, verlieren sie nicht. Zuletzt verspielte 96 am 18. Mai 2000 eine Pausenführung in einem Zweitligaduell, die SpVgg Greuther Fürth gewann in Hannover nach 0:1-Rückstand mit 2:1. Damals hatte Markus Kreuz die Niedersachsen nach Vorarbeit von Carsten Linke früh in Führung gebracht (7.), Martin Meichelbeck später für Fürth ausgeglichen (65.). Erst in der 89. Minute kassierte Keeper Jörg Sievers dann noch seinen zweiten Gegentreffer.

Erst eine Pausenführung zuhause in dieser Saison Klar, in den 20 Jahren spielte 96 überwiegend in der 1. Liga, doch immerhin hält die Serie schon seit über drei Spielzeiten. Auch in dieser Saison blieb der Absteiger schon viermal standhaft. Gegen Holstein Kiel (2:1 (nach 1:0) und Wehen Wiesbaden (3:0 nach 1:0) gewann 96 nach Pausenvorsprung, gegen den Karlsruher SC (3:3 nach 2:1) und den SV Sandhausen (1:1 nach 1:0) langte es nur zu einem Unentschieden.

Für die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak ist die Devise vor dem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue also klar: Mit einer Führung zur Pause vermeidet man - will man der Statistik glauben - zumindest eine Niederlage. Ohnehin: Bislang schaffte es 96 in dieser Saison nur gegen Sandhausen, nach 45 Minuten in Front zu liegen. Zeit, dass sich was dreht also...

