Zum 100. Geburtstag von Walter Fritzsch: "Ich mag keine sogenannten Stars"

Widerspruch unerwünscht

Widerspruch duldet der Trainer nicht und sägt kurz nach seinem Amtsantritt schon vermeintliche Rädelsführer der Revolte ab. „Ich mag keine sogenannten Stars, die sich einbilden, sie wären etwas Besseres, sie brauchten deshalb weniger zu machen. Darauf habe ich in Rostock schon keine Rücksicht genommen, auch in Dresden nicht. Ich habe mit vielen Nationalspielern, die unter meiner Fahne rausgekommen sind, häufig Ärger gehabt“, erklärt Fritzsch dem bekannten TV-Journalisten Gottfried Weise später anlässlich seines 65. Geburtstages.

So sehr sich viele Spieler über Fritzschs Menschenführung, seine peniblen Aufzeichnungen und seine Trainingsumfänge beschweren, so sehr genießen sie die großen Erfolge und damit verbundenen Reisen unter ihm. Mit dem ersten Double in der Geschichte der DDR-Oberliga schafft Dynamo – in den Sechzigern noch eine Fahrstuhlmannschaft – 1971 den Durchbruch zum Spitzenteam. Der kinderlose Fritzsch („Dafür hatte ich keine Zeit.“) ordnet dem Fußball alles unter, er ist offen für neue Methoden, nutzt Filmaufnahmen zur Gegneranalyse und kreiert den „Dresdner Kreisel“, ein schnelles Offensivspiel mit hoher Ballzirkulation, das Dynamo zur gefürchteten Tormaschine macht.