Zum ersten Mal seit 1984: Trabzonspor feiert Meister-Titel in der Türkei

Für Trabzonspor ist es der insgesamt siebte Meistertitel in der Klubgeschichte. Trainiert wir die Mannschaft vom ehemaligen türkischen Nationalcoach Abdullah Avci. Star der Mannschaft ist Kapitän und Nationalkeeper Ugurcan Cakir. Auch zwei deutscher Spieler wurden Meister. Seit Winter spielt der in Oberhausen geborene Emrehan Gedikli bei Trabzon, er wechselte von Bayer Leverkusen in die Türkei. Auch der Ex-Wolfsburger Yunus Malli gehört dem Kader an.