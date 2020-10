"Zum Glück das Scheißtor gemacht" - HSV-Torjäger Terodde nach Derby-Remis gegen St. Pauli emotional 

Torjäger Simon Terodde hat den Hamburger SV gegen den FC St. Paul i gerettet. Mit seiner Führungsstärke und einem Doppelpack schockte er den Stadtrivalen am Freitagabend. Nach einer turbulenten Schlussphase endete das Duell 2:2 (1:1). Der 32 Jahre alte Stürmer erzielte dabei die frühe Führung (12.) und den späten Ausgleich (84.) für den Tabellenführer der 2. Liga . Außenseiter St. Pauli traf nach zwei Derbysiegen in der vergangenen Saison auch diesmal zum 1:1 durch Rodrigo Zalazar (35.) und 2:1 durch Simon Makienok (82.). Die Hoffnung auf eine weitere Überraschung nach den Derbysiegen der letzten Saisonhielt aber nur 95 Sekunden.

Dann schlug Terodde zum zweiten Mal an diesem Derby-Abend zu. Für ihn sei es unerträglich gewesen, die Rivalen von der Bank auf das Feld stürmen und mit ihren Kameraden jubeln zu sehen. "Da habe ich gedacht: 'Ne, ich habe keinen Bock so nach Hause zu gehen.'", erklärte er im Anschluss an das Spiel und meinte erleichtert: "Zum Glück haben wir das Scheißtor noch gemacht."