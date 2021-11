"Es ist zum Verzweifeln": RB Leipzigs Fans reagieren mit Unverständnis auf Geisterspiele

Dass das einen Nachteil im Wettbewerb bringt, liegt auf der Hand. Zumal in Bayern, dem Bundesland, das fast dieselben Maßnahmen wie Sachsen ergreift, mit Erlaubnis des dortigen Ministerpräsidenten Markus Söder die Stadien unter 2G+-Bedingungen mit 25% der Zuschauerkapazität ausgelastet werden dürfen. Anders hingegen gestaltet sich die Lage für die sächsischen Profivereine, von denen RB die meisten Auswirkungen zu spüren bekommen wird. Entsprechend wurden die Leipziger deutlich: „Leidtragende dieser Situation sind neben den vielen hart arbeitenden Menschen in Pflegeberufen und Arztpraxen, Kliniken, Krankenhäusern und Gesundheitsämtern nun einmal mehr auch alle Veranstalter. Sie werden erneut unverschuldet in wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht.“

Gemischte Gefühle

Das „Keine-Zuschauer-Problem“ für RB besteht womöglich über den 12. Dezember, wenn der Teil-Lockdown nach aktuellem Stand endet, hinaus. Denn auch im Infektionsschutzgesetz der neuen Ampel-Regierung ist die Zuschauerbegrenzung in den Stadien weiter verankert. Heißt für RB Leipzig: Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht gesichert, ob in diesem Jahr überhaupt noch einmal vor heimischem Publikum gespielt werden darf.

Es ist zum verzweifeln. Wie will man so irgendwann wieder in die Normalität zurück. Außerdem auch eine absolute Wettbewerbsverzerrung.

Die Fans reagierten auf den Zuschauerausschluss mit gemischten Gefühlen. Bei Twitter-User „Henning_RBL“ machte sich Resignation breit. „Es ist zum Verzweifeln. Wie will man so irgendwann wieder in die Normalität zurück.“, meinte er. User „Roter Brauser“ erregte sich auf rb-fans.de über die Verhältnisse. Dass eben noch 43.000 Menschen im Stadion waren und nun so gut wie alle Freizeitangebote für Erwachsene gekippt sind, sei für ihn unverständlich. Es entsponnen sich zum Teil kontroverse Diskussionen. Hoffenheim-Anhänger und Blogger „Louis van Goal“ sagte, er würde mehr mitfühlen, wenn nicht der Red-Bull-Haussender Servus TV seit dem Beginn der Pandemie Falschinformationen streuen und Vorbehalte gegen die Impfungen schüren würde – wozu „Der_wahre_Fan“ bemerkte, dass man RB Leipzig und die politischen Ansichten des Red-Bull-Konzerns sowie dessen Haussender durchaus trennen könne.