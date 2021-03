Zum zweiten Mal in Folge: Tankumsee-Triathlon wird erneut abgesagt

Das für den 13. Juni geplante Event im Naherholungsgebiet Tankumsee muss auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Diese Entscheidung hat die Vereinsführung des VfL Wolfsburg e. V. nun getroffen. In den letzten Wochen hat sich immer mehr abgezeichnet, dass eine Durchführung zunehmend unrealistischer wird.

Drei Monate vor dem Event ist die Organisation an einem Punkt angekommen, an der es eigentlich nun in die Detailarbeiten geht, Bestellungen getätigt werden, Dienstleistungen gebucht werden müssen und die Helfersuche eigentlich bereits im vollen Gange wäre. Alles das ist aufgrund der unklaren Situation gar nicht möglich. „Die Entscheidung zur Absage ist daher alternativlos“, so Stephan Ehlers als Geschäftsführer des veranstaltenden VfL.