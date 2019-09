Zündstoff vorm ersten Eis-Derby: Verwirrspiel um Peleikis-Wechsel zu den Scorpions

Als wäre der Start in die neue Eishockey-Saison nicht schon aufregend genug – schon am Sonntag steigt das Derby zwischen den Hannover Indians und den Hannover Scorpions vor (19 Uhr, Pferdeturm). Und das Nachbarschaftsduell sorgt bereits im Vorfeld für Zündstoff.

Scorpions halten sich bedeckt

„Wir machen dazu keine Aussage – zumal es sich um den September 2020 handelt. Robert Peleikis ist Spieler der Indians“, sagt Scorpions-Sportchef Eric Haselbacher. Auch Trainer Dieter Reiss hält sich bedeckt. „Das macht Eric alles.“ Der Coach erklärt aber vielsagend, „dass er ein toller Spieler ist, der zu uns passt. Ich glaube, dass er Interesse hat.“

Die Indians selbst bestätigen wiederum, dass Peleikis 2020, was dem Ende seiner Vertragslaufzeit entspricht, ein Mellendorfer wird. Und was sagt der Spieler selbst dazu? Auf SPORTBUZZER-Anfrage betont der Verteidiger, „dass ich nicht über die übernächste Saison reden will, in dieser Saison aber alles für die Indians gebe werde“. Wenn man also alle Aussagen zusammenfügt, ist klar: Peleikis wird in einem Jahr ein Scorpion.