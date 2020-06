Zur neuen Saison: Arjen Robben gibt Comeback als Spieler im Profi-Fußball beim FC Groningen

Arjen Robben will es nochmal wissen: Der ehemalige Superstar des FC Bayern München hat ein Jahr nach seinem Abschied beim Rekordmeister sein Comeback im Profi-Fußball angekündigt. Der 36-Jährige wird ab der kommenden Saison in der holländischen ersten Liga, der Eredivisie, beim FC Groningen spielen. Das kündigten Spieler und Verein am Samstagnachmittag an. Damit schließt sich für Robben ein Kreis: In Groningen begann der achtmalige deutsche Meister und Champions-League-Sieger von 2013 vor 20 Jahren seine Profi-Karriere.

Ein Robben-Comeback hatte sich in der letzten Zeit angedeutet. Robben trainierte in den vergangenen Wochen mit Bayern-Fitnesscoach Dr. Holger Broich zwei bis dreimal pro Woche in München. "Wir machen Läufe, Sprints und arbeiten auch mit dem Ball. Es macht mir großen Spaß, und ich möchte fit bleiben. Dem Verein bin ich sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit zu diesem Training geben", sagte Robben, betonte allerdings auch: "Mein Comeback beim FC Bayern ist hundertprozentig ausgeschlossen."

Arjen Robben: Bilder seiner Karriere Am 23. Januar 1984 in den Niederlanden geboren, wird Arjen Robben zu einem der besten Fußballspieler seiner Zeit. Der SPORTBUZZER zeichnet die Highlights seiner Karriere nach. ©

Robben: "Ist mein Traum, wieder im Trikot des FC Groningen zu spielen"