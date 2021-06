Zur Probe: Dynamo Dresden testet Senegalesen Meissa Diop

Der Afrikaner wurde laut Dynamo-Informationen in der zweitgrößten Fußball-Akademie des Senegals ausgebildet und kam vor einem halben Jahr nach Europa, um hier Profi zu werden. Bislang trainierte er beim lettischen Erstligisten FC Valmiera mit, nun hofft er auf den Sprung in die 2. Bundesliga .

Den schaffte einst schon sein Landsmann Gueye, als er 2011 nach dem Aufstieg unter Trainer Ralf Loose vom FC Metz aus Frankreich nach Sachsen kam. Hier blieb der Rechtsverteidiger bis zum Abstieg 2014, ehe er seine Karriere 2015 in Rumänien bei CFR Cluj und später in Frankreich bei kleineren Klubs fortsetzte. Eine andere Position bekleidete Moussa Koné: Der pfeilschnelle Stürmer kam 2016 vom FC Zürich nach Dresden, als Dynamo unter Trainer Uwe Neuhaus in die 2. Bundesliga zurückgekehrt war. Der Mann aus Dakar wurde im Januar 2020 für eine hohe Ablöse (geschätzt 1,2 Millionen Euro) an den französischen Erstligisten Olympique Nimes verkauft, wo er noch immer spielt.