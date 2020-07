Zur Ruhe gekommen: SC DHfK Leipzigs Philipp Weber will’s wieder wissen

Am meisten vermisst habe er das Quatschen in der Kabine mit den Mannschaftskollegen, erklärt Weber, denn Handball sei ja schließlich ein Teamsport. Immerhin war der gebürtige Schönebecker in den vergangenen Wochen nicht allein zu Haus, Labradorwelpe Malu hat die Webersche Wohngemeinschaft verstärkt und sich schnell zum wahren Balljunkie entwickelt. Das half dem 27-Jährigen auch über die zweiwöchige Quarantäne Mitte März hinweg, die er wegen der Corona-Infektion seines Nationalmannschaftskollegen Jannik Kohlbacher absolvieren musste.

„Ein Ding der Selbstverständlichkeit“

Geringer wird die Belastung in der erst im Oktober beginnenden Spielzeit durch den straffen Zeitplan nicht. Trotzdem will der 1,94-Meter-Mann nach eigenen Angaben noch sechs Jahre Handball spielen. „Je älter, desto fitter wird man“, erklärt er, denn inzwischen gehe er nicht mehr in jede Trainingseinheit mit 100 Prozent und habe gelernt, den Aufwand so zu dosieren, dass er auf dem Punkt da sei.