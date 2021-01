Zurück am Deister: Julian Lenz wechselt erneut zur Egestorfer Reserve

„Julian ist ein erfahrener Torwart, an dessen Seite sich unsere jungen Keeper Timo Ahrens und Claas Winninger gut weiterentwickeln werden“, sagt Arndt Westphal. „Er hat Lust, Teil unseres Projektes zu werden und will mithelfen, es voranzubringen.“ Der Trainer von Germanias U23 kennt Lenz schon lange und hat mit ihm bereits in der Egestorfer Reserve zusammengespielt. Ein Umzug des Schlussmanns in die Nähe von Barsinghausen führte dazu, dass die Anfahrt zum Landesligisten in den Hildesheimer Stadtteil zu aufwendig gewesen wäre, daher entschied sich der 29-Jährige dafür, wieder für seinen Ex-Klub aufzulaufen.

Erfahrung auf vielen Gebieten

Der 1,90-Meter-Hüne ist in den Jahren vor 2017 Teil des Torwartteams der Egestorfer Ersten gewesen und stand bei einigen Oberligapartien sowie einer Regionalligabegegnung im Kasten der Germania. In der Rückserie der Saison 2018/2019 übernahm Lenz an der Seite von Jonas Hecking das Amt des Spielertrainers bei der Egestorfer Reserve, bevor der Bantorfer nach Bavenstedt ging. „Da Julian bei uns selbst mal als Spielertrainer in der Verantwortung stand, wird er mir nicht nur im Training eine große Hilfe sein“, sagt Westphal, der die U23 der Calenberger zusammen mit Adrian Alexa betreut.

Für die zwei Torwarttalente der Egestorfer Zweiten heißt die Rückkehr von Lenz aber nicht, dass sie nur noch als zweite Wahl in der zweiten Reihe verzweifeln. „Klar soll Julian auch Spiele machen, aber der Plan ist, dass er die Jungs in den Einheiten mitnimmt und sie noch besser macht“, sagt Westphal. In vielerlei Hinsicht wird die sehr junge Egestorfer Mannschaft von dem routinierten Keeper profitieren – fehlt eigentlich nur noch das grüne Licht für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs.