Zurück auf Start: Handball-Drittligist VfL hat wieder ein Trainer-Gespann, zudem gibt's einen Zugang

Neu beim VfL ist Jens Röseler. "Er wird uns in Zukunft tatkräftig zur Seite stehen", freut sich Wöhner. Röseler sammelte im Bereich Marketing und Sponsoring in Österreich sowohl beim österreichischen Rekordmeister Bregenz Handball als auch beim SSV DORNBIRN Schoren Erfahrungen. Zuletzt unterstützte er zusätzlich den SV Altencelle Handball und beim MTV Vater Jahn Peine die Handballerinnen als Athletik- und Torwarttrainer. "Jens wird auch bei uns im Bereich Marketing und Sponsoring mit seinen Erfahrungen verstärken. Mögliche weitere Aufgabenfelder, in denen er uns unterstützen kann, wird in naher Zukunft genauer ausgearbeitet", so Wöhner.

Am Samstag steht nun das Kellerduell an. Schlusslicht Wolfsburg (null Punkte) erwartet den Vorletzten Ibbenbühren (zwei Punkte). Was nicht hieße, dass die Siegchancen des VfL so groß wie noch nie in dieser Saison seien. Die Gäste hätten sich zuletzt beim 23:29 gegen Spitzenreiter HSG Blomberg-Lippe II stark aus der Affäre gezogen. Deshalb müsse der VfL nicht auf den Gegner gucken, sondern erst einmal auf sich selbst. "Wir sind das Problem. Wir müssen unsere Fehler abstellen", so Bült. Gelänge das, "haben wir auch die Chance, zu punkten."