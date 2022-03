Zurück im 96-Team: Maximilian Beier hat freie Bahn für Schalke

Der Beier-Plan steht jedenfalls: „Er soll am Dienstag leicht einsteigen, nicht mit der Mannschaft trainieren. Wir müssen abwarten, wie viel hängengeblieben ist und in welchem Zustand er ist“, erklärte Mann. Dabrowski kündigte an: „Wir werden das Pensum bei Maxi leicht steigern.“ Seine Hoffnung ist, dass „der junge Kerl“ keine Corona-Nachwirkungen hat, „aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu viel auf seinen Schultern abladen.“

Viermal die 6: So waren die 96-Profis gegen den 1. FC Nürnberg in Form

Statistik belegt wehrlose 96-Leistung

Beier kann es in der Regel besser, riskiert auch Fouls und gelbe Karten. Die Foulstatistik aus dem Nürnberg-Spiel dokumentiert die Wehrlosigkeit in deutlicher Weise. 96 beging fünf Fouls, so wenig wie keine andere Zweitligamannschaft an dem Spieltag. 96 sah auch keine Gelbe Karte. Diese Zeichen sollten Warnung genug sein, dass es so im Abstiegskampf nicht geht. Mit oder ohne Beier.