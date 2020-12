Zurück im Flugmodus: Recken-Profi Büchner kämpft sich aus der Krise

Büchner war raus, kam gar nicht oder kaum noch zum Einsatz. Inzwischen läuft es wieder viel besser, der Youngster hat für sich einen Weg aus der Mini-Krise gefunden, die Stimmung ist gut. An die Weihnachtsfeierlichkeiten mag er jedoch noch nicht denken: „Wir haben erst ein schweres Spiel und am zweiten Weihnachtstag das nächste.“ Am Mittwoch (18 Uhr) kommt der TBV Lemgo-Lippe in die ZAG-Arena, am Samstag (18.15 Uhr) geht zum SC Magdeburg.

Er hat alles getroffen in der Vorbereitung, ist dabei mehrfach bester Schütze der Recken gewesen. Schon in der vergangenen Bundesliga-Saison zählte Linksaußen Vincent Büchner zu den Gewinnern. Er machte den Abschied von Cristian Ugalde, einem gestandenen spanischen Ex-Nationalspieler, recht leicht. Dann aber reihten sich in einer Partie drei Fehlwürfe aneinander, und um die Leichtigkeit des 22-Jährigen war es geschehen.

"Hat mich beschäftigt und runtergezogen"

Anfang Oktober war Büchner in der ersten Halbzeit dreimal frei an Torwart Konstantin Poltrum von Aufsteiger HSC 2000 Coburg gescheitert, warf ihm dreimal in die Parade. „Das hat mich beschäftigt und runtergezogen – warum so sehr, weiß ich nicht“, sagt der Südstädter. Er hatte extra vorher noch an seinem Wurf gefeilt und ist als Außen ohnehin für spektakuläre Treffer und kunstvoll gedrehte Bälle bekannt. Und dann dieses Malheur. „Hätten alles Tore sein müssen“, so Büchner selbstkritisch. Ein Rückschlag für das Selbstvertrauen des jungen Mannes.

Er beschloss, sich da selbst rauszukämpfen. „Ich habe im Training Gas gegeben und mir Tipps geholt von Domenico und Johan“, sagt Bücher. Mit Torwart Domenico Ebner und Rechtsaußen Johan Hansen bildet er die Südstadt-Fraktion. Zudem entschied das Recken-Talent, die Sache ein wenig anders anzugehen. „Ich wollte mir ein besseres Gefühl in der Abwehr holen, so geht man ganz anders in den Wurf. Und ich hab mir selbst Zuspruch gegeben.“ Der Mann mit der Trikotnummer 74 schaute sich Spielszenen mit Toren der Vergangenheit an, um zu sehen, „dass ich es doch kann“.