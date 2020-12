Zusammen mit einem Grizzlys-Duo: NHL-Talent Stützle spielt beim Westhagen HC

Auf dem Eis ist das deutsche Eishockey-Super-Talent Tim Stützle gemeinsam mit den Grizzlys Steven Raabe und Jan Nijenhuis derzeit in Edmonton (Kanada) mit der U20-Nationalmannschaft unterwegs, in der kommenden Saison will der an Position drei gedraftete Stürmer dann für die Ottawa Senators in der NHL, der besten Eishockey-Liga der Welt, auf Torejagd gehen. Und virtuell? Da spielt er in Wolfsburg - und zwar beim Westhagen HC. Das verriet der 18-Jährige jetzt in einem launigen Gespräch beim TV-Sender Magentasport.

Moderator Patrick Ehelechner fragte das Ausnahme-Talent, was seine wichtigsten Gegenstände im Hotelzimmer in Edmonton sind. "Das sind auf jeden Fall die Playstation und mein Headset, damit ich online spielen kann mit den Jungs." Und was wird gespielt? "Eigentlich nur NHL" - also Eishockey an der Konsole. Na klar. Und Stützle führt mit einem Schmunzeln aus: "Wir haben da einen Verein gegründet, wo wir mit mehreren Jungs online zusammen spielen können."

Da kommt ein Grizzlys-Duo ins Spiel. Schon sein guter Freund Phil Hungerecker hatte bereits im Gespräch mit dem SPORTBUZZER verraten, dass er gern mit Stützle zusammen an der Konsole auf virtuellen Kufen unterwegs ist. Und Stützle erzählt: "Unseren Verein haben Phil und Jan Nijenhuis zusammen gegründet. Und die wohnen in Wolfsburg in Westhagen, deswegen heißt der Verein Westhagen HC. Da haben wir die ganzen Jungs von der U20-WM auch hinzugefügt und mit denen spielen wir auch zusammen."

Virtuell geht das Ausnahme-Talent also für Westhagen auf Tore-Jagd. In der Realität steht aber jetzt erst mal die U20-WM an. "Wir haben eine gute Mannschaft, mit der können wir auf jeden Fall ins Viertelfinale kommen. Das ist unser Ziel." Und dann wartet die beste Liga der Welt: "Es ist mein Ziel, nächstes Jahr in der NHL zu spielen. Ich habe hart dafür gearbeitet."