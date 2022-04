Nach Zusammenprall: Arminia-Profi Cedric Brunner "bei Bewusstsein" und im Krankenhaus

Arminia Bielefeld hat hat sich nach dem schweren Zusammenprall von Verteidiger Cedric Brunner und Wolfsburg-Stürmer Jonas Wind zum Zustand seines Profis geäußert. " Cedric Brunner ist bei Bewusstsein und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht ", twitterte der aktuelle Tabellen-16. der Bundesliga am Samstagnachmittag.

Während Wind seinem Gegenspieler bereits am Spielfeldrand aufmunternde Worte mit auf den Weg gab, schloss sich Bundesliga-Konkurrent TSG Hoffenheim den Genesungswünschen an. "Auch von uns: Gute Besserung, Cedric Brunner", erklärten die Kraichgauer via Twitter. Brunner, der mit Applaus aus dem Stadion verabschiedet worden war, wird nun weiteren Untersuchungen unterzogen.