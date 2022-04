Nach Kopf-Verletzung: Bielefeld-Verteidiger Cedric Brunner kehrt ins Training zurück

Positive Nachrichten für Arminia Bielefeld : Wie die Ostwestfalen am Dienstag mitteilten, ist Verteidiger Cedric Brunner nach rund zweiwöchiger Zwangspause auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Laut Klub-Angaben nahm der 28-Jährige jedoch noch nicht am Mannschaftstraining teil, absolvierte stattdessen zunächst eine individuelle Einheit.

Brunner war beim Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg am 9. April (0:4) mit Gegenspieler Jonas Wind zusammengestoßen. Der Bielefeld-Profi war m Anschluss bewusstlos zu Boden gegangen und musste auf einer Trage vom Spielfeld gebracht werden. Das Spiel war minutenlang unterbrochen. Die Arminia hatte noch während der Partie leichte Entwarnung gegeben und auch in der Folge positive Entwicklungen vermeldet. Zuletzt war der Defensivspieler bereits wieder als Stadiongast in der Zuschauerrolle dabei.