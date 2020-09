Wegen Corona-Entwicklung: Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Hoffenheim doch ohne Fans

Das Bundesliga-Spiel des 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim wird am Samstag doch ohne Zuschauer stattfinden. Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen könne kein Publikum für die Partie im RheinEnergieStadion zugelassen werden, teilte die Stadt Köln am Freitagabend mit. Ursprünglich waren 9200 Zuschauer für die Begegnung zugelassen worden. Auch das Saison-Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 fand am Freitag vor Geisterkulisse statt.