Ausschreitungen fügen "immensen Schaden zu": Schweizer Liga erwägt Ausschluss von Gäste-Fans

Nach den zuletzt vermehrten Fan-Ausschreitungen erwägt die Schweizer Fußball Liga die dauerhafte Schließung von Bereichen für Gäste-Fans in den Stadien. Es solle geprüft werden, inwieweit die Maßnahme umgesetzt werden könne, kündigte die Liga SFL am Donnerstag an. Damit solle die überwiegende Mehrheit der friedlichen Fans in den Stadien vor Gewalt und Ausschreitungen geschützt werden. Anzeige

In der Schweizer Super League war es nach Angaben der SFL zuletzt immer wieder zu Ausschreitungen gekommen, die von Gästefans verursacht wurden. Am vergangenen Wochenende überschatteten Krawalle das Derby zwischen dem FC Zürich und Grasshopper Club Zürich. Die sich wiederholenden Vorkommnisse fügten "dem gesamten Fußball in der Schweiz immensen Schaden" zu, hieß es dazu von der Liga.