Zuschauer-Boom in der Champions League der Frauen: Debüt in Allianz-Arena, Clasico vor Rekord-Kulisse

Eine Entwicklung, der sich die deutschen Branchenführer nicht verschließen können. Nun bespielen Meister Bayern im Hinspiel gegen Paris (Dienstag, 18.45 Uhr) und Pokalsieger Wolfsburg im Rückspiel gegen Arsenal (31. März) die großen Arenen der Männer. In München sind bislang gut 10 .000 Tickets abgesetzt, Trainer Jens Schauer freut sich auf "Gänsehautfeeling". Vorstandschef Oliver Kahn feierte etwas zu überschwänglich "einen Meilenstein in der über 50-jäh­ri­gen Geschichte unserer FC-Bayern-Frauenfußballabteilung". Eher ist der Schritt überfällig.

Denn woanders purzeln ganz andere Rekorde, allen voran beim ersten Frauen-Clásico der Königsklasse. F ür das Rückspiel am 30. März von Barça gegen Real wird das Camp Nou mit seinen 85. 000 Plätzen ausverkauft sein. Die Nachricht verkündeten die Katalanen bereits am 17. Januar. Bei den Bayern-Frauen liegt der beste Zuspruch bei jenen 7300 Besuchern, die vor fünf Jahren ebenfalls zu einem Champions-League-Viertelfinale gegen Paris ins Stadion an der Grünwalder Straße pilgerten.

Der FC Bayern hat vor allem finanziell nachgerüstet, um international den Anschluss zu halten. Inzwischen spielt ein Großteil der deutschen Nationalspielerinnen in der bayerischen Landeshauptstadt, aber das gewaltige Fanpotenzial dieses Großvereins bleibt bis heute trotz aller Doppelpässe in der digitalen FCB-Erlebniswelt ungenutzt.

Zuschauer-Zahlen in der Frauen-Bundesliga rückläufig

Die zum FC Chelsea abgewanderte Melanie Leupolz beschwerte sich in früheren Jahren mehrfach über den fehlenden Mut der Führungsetage, nicht mal für die Highlightspiele der weiblichen Königsklasse in die Arena der Männer umzuziehen. Dabei hatte die Stadt München viel früher bewiesen, dass im Frauenfußball mehr geht. Zum lange an das Männerfinale der Champions League angekoppelten Frauenendspiel pilgerten am 17. Mai 2012 50 .000 Fans ins Olympiastadion, um den 1. FFC Frankfurt gegen Olympique Lyon (0:2) zu sehen. Am 29. Juni 2013 waren erneut mehr als 46 .000 dabei, als das deutsche Nationalteam vor der EM in Schweden einen Härtetest gegen Weltmeister Japan (4:2) bestritt.