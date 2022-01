Unterschiedliche Zuschauer-Zahlen in der Bundesliga: Juristen räumen etwaiger Klage Erfolgschancen ein

Watzke hatte für seinen Vorstoß auch Unterstützung anderer Vereine aus NRW erhalten. "Wir prüfen eine juristische Klärung und werden auch in den Austausch mit den Bundesliga-Klubs in NRW gehen", sagte Alexander Wehrle, Geschäftsführer des 1. FC Köln, in der Kölnischen Rundschau. In Nordrhein-Westfalen sind derzeit nur 750 Zuschauer in den Stadien zugelassen, in Bayern dürfen nun wieder 10.000 Besucher in die Arenen, in Baden-Württemberg bis zu 6000. "Die Allianz-Arena ist nicht sicherer als der Signal-Iduna-Park", sagte der Dortmunder Sportrechtsanwalt Markus Buchberger, der zu den Chancen einer Klage sagte: "Es ist einen Versuch wert."